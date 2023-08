Ein Appell zur Flüchtlingshilfe

Stellen Sie sich folgende schreckliche Situation vor: In Ihrem Land herrscht Krieg und Sie und Ihre Familie müssen fliehen. Auf der Flucht werden Sie getrennt, jedes Ihrer Familienmitglieder kommt in ein anderes Land und muss dort um Asyl ansuchen.In den Zufluchtsländern spricht weder jemand aus Ihrer Familie die dortige Sprache noch kennt man die örtlichen Gepflogenheiten.

Wie froh und erleichtert wären Sie, wenn Sie wüssten, dass wenigstens Ihren Familienmitgliedern in Österreich Lern- und Integrationspaten/-innen zur Seite stehen: Diese unterstützen Ihre Familienmitglieder beim Erlernen unserer Sprache, der Umsetzung unserer Werte und helfen erklärend bei den Fragen des Alltags.

Daher meine Bitte an Salzburger/-innen und Tennengauer/-innen: Nehmen Sie sich eines Schutzsuchenden in Gamp/Hallein an, geben Sie ein paar Stunden Ihrer Freizeit für dieses so wichtige Miteinander und melden Sie sich beim Samariterbund als Lern-/Integrationspartner/-in (soziales@samariterbund.eu)!

Sobald die Asylbewerber über genügend Deutschkenntnisse verfügen, können sie gemeinnützigen, bezahlten Beschäftigungen nachgehen: Ganz wichtig für die Asylbewerber und das Aufnahmeland Österreich!



Sirikit Reuchlin-Balcke, 5440 Scheffau