Ein aufregender Tag mit einem Startenor

Dieser Montag war ein besonderer Tag. In der 5. Stunde spazierten wir zum Lokalbahnhof. Wir, die Schüler der 1A-Klasse der Musikmittelschule Lamprechtshausen, hatten eine Einladung bekommen, an einer ZDF-Weihnachtsproduktion mit dem Tenor Jonas Kaufmann teilzunehmen. Elf Kinder meiner Klasse machten mit.

Zuerst fuhren wir mit unserer Klassenlehrerin Sabine Ganitzer nach Oberndorf. Dort angekommen, gingen wir zusammen ins Ärztehaus. Hier erwartete uns ein aufregender Moment: der Corona-Schnelltest! Wir Kinder saßen ganz aufgeregt und ängstlich im Wartezimmer. Als Erste war ich dran, da ich die Erste im Alphabet bin. Ich saß auf einem Stuhl, da kam die Ärztin und steckte mir ein Stäbchen in die Nase. Es kitzelte, so wie wenn ich niesen müsste. Zehn Sekunden kamen mir echt lang vor! Als ich herauskam, fragten mich die Kinder angespannt, wie es gewesen sei . . . Die Ergebnisse waren zum Glück alle negativ!

Dann machten wir uns auf den Weg zur Kirche, wo die Fernsehaufzeichnung stattfinden sollte. Wir schauten uns die schöne Kirche von innen an. Alles war festlich geschmückt und haufenweise Kameras waren startbereit für die Aufzeichnung.

Herr Lötsch, der Produktionsleiter des ZDF-Teams, zeigte uns kurz, wie eine Fernsehaufzeichnung funktioniert. Danach gab es Mittagessen beim Ablinger. Weil wir noch viel Zeit hatten bis zu den Aufnahmen, gingen wir zur "Abregung" zum Spielplatz. Es war sehr lustig.

Um 17 Uhr sollten wir wieder bei der Kirche sein. Allerdings mussten wir mit unserem Auftritt noch ein bisschen warten, weil es dem Regisseur zu hell war. Dann ging es endlich los! Die Aufnahmeleiterin holte uns ab und wir gingen in die weihnachtlich beleuchtete Kirche. Das ZDF-Team nahm bereits ein Lied mit Jonas Kaufmann auf. Anschließend probte unsere Klasse, wie man richtig auf die Bühne geht. Als Erstes sangen wir gemeinsam mit Jonas Kaufmann "Lasst uns froh und munter sein". Auch "Ich steh an deiner Krippe hier" und "Maria durch ein Dornwald ging" wurden öfter aufgenommen. Zwischendurch mussten wir immer wieder warten, bis wir dran waren. Zum Schluss durften wir noch Fotos mit Jonas Kaufmann machen.

Am Ende waren wir so müde, dass wir die versprochenen Pommes mit Schnitzel mit nach Hause nahmen und nicht mehr dort verputzten. Es war ein sehr schöner, aufregender und langer Tag, an den ich mich immer wieder zurückerinnern werde.

Ausgestrahlt wird das Konzert am 24. Dezember um 22.15 Uhr im ZDF und am 25. Dezember im ORF.

Geschrieben von Sofia Chis, Viktoria Größlhuber, Samuel Hintringer und Emilie Pumberger aus der 1A-Klasse der MMS Lamprechtshausen,