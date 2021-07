Dank an Frau Wörgetter und Herrn Stricker für den ausgezeichneten Artikel. Ebenso an die Redaktion die die Notwendigkeit erkannt hat, über dieses "Jahrhundertprojekt" der EU bestmöglich zu informieren. Genau das erwarte ich mir von einem Qualitätsjournalismus: Über Wichtigkeiten präzis, möglichst objektiv, verständlich, auf das Wesentliche beschränkt, umfassend recherchiert zu berichten. Diese Kriterien hat "Fit for 55": Der Entzug von Kohle, Öl und Gas meiner Meinung nach alle erfüllt.





Dr. Karl Hoffmann, 1100 Wien