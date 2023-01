Ein Bärendienst zu Gunsten der FPÖ?

Ein Bundespräsident, der seinem Gewissen verpflichtet ist, will Van der Bellen in seiner letzten Amtsperiode sein. Demzufolge waren seine Aussagen im ORF-Interview von seltener Offenheit. Die sehr deutlich gemachte Abneigung gegenüber der FPÖ und Kickl könnte sich allerdings als Bärendienst zu Gunsten der FPÖ heraus stellen.

Es könnte zu einer "Erst jetzt erst recht"-Aktivierung der Wähler/-innen führen. Dieses Thema wird daher in der Diskussion die anderen wichtigen Antworten zur Klimakrise, Korruption, Teuerung und vielem mehr überlagern.

Sympathisch, dass der Herr Bundespräsident den Kaffee persönlich aus der Maschine holt und serviert. So gemütlich wird es wohl nicht bleiben, wie die Reaktion der FPÖ bei der Angelobung zeigt.





Rudolf Ratzenberger, 5020 Salzburg