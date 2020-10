Ein Baum-Massaker

Mitten in Maxglan - in einem nicht zu betretenden Areal zwischen Glan und Mühlbach - fanden jüngst über mehrere Tage hinweg Baumschnittarbeiten statt. Dass daraus eine Rodung ohne jegliches Augenmaß geworden ist, ist für jeden nachzuvollziehen, der sich über Jahrzehnte hinweg an den alten Baumriesen und dem zum dichten ungestörten Wald gewordenen Bestand erfreute. Wieder etwas, das endgültig vorbei ist.

Eine Anrainerin des Wäldchens war es, die die Zeitung über die fragliche Rechtmäßigkeit des rund einwöchigen Treibens informierte. Ihr möchte ich danken, ohne sie wäre vielleicht noch mehr abgeholzt worden. Als ich mich bei den zwei arbeitenden Männern erkundigte, warum in diesem Ausmaß hier geschnitten werde, war ihre Antwort: "Es wird das Unterholz entfernt und die von der Behörde ausgewiesenen markierten kranken Bäume." Seltsam, dass aber noch ein von Efeu total überwucherter alter Baum steht, wurde wohl in der Hitze des Gefechts übersehen. Hier ging es nicht um kranke Bäume, sondern ein Auslichten, um dieses Grundstück attraktiv für Baugelüste zu machen.

Vier Tage lang hat das Aufheulen der Motorsäge angedauert - man hat sich beeilt, möglichst viel in möglichst kurzer Zeit niederzuschneiden, die Legalität der Aktion war nicht gegeben. Und jetzt? Das Astwerk liegt in Riesenhaufen noch da!







Vida Neugebauer, 5020 Salzburg