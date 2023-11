Ein korrekter Beamter muss sich nicht fürchten

Der Fall des so tragischen Todes des ehemaligen Spitzenbeamten Pilnacek ist bedauerlich, wäre objektiv gesehen aber nicht notwendig gewesen.

Ich finde es lächerlich, wenn ein pragmatisierter Sektionschef über Interventionen durch Politiker klagt, obwohl ihm nichts passiert wäre, wenn er die politisch motivierten Eingriffe in die Verfahren höflich, bestimmt und mit einem gesunden Selbstvertrauen abgelehnt hätte - vielleicht noch mit dem Hinweis auf ein rechtswidriges Verhalten sowohl vom Politiker als auch von ihm - wenn er dem nachkommt. Warum sind die Beamten wohl pragmatisiert? Warum sind ohne einen strafrechtlichen Verstoß nicht kündbar? Wohl deshalb. Dass die solche Ersuchen ablehnen können und sich auch politischem Druck widersetzen können. Problematisch wird es dann, wenn der hohe Beamte die Position durch politischen Einfluss erklommen hat und sich in Schuld einer politischen Gruppierung wähnt. Dann ist es für ihn schwer, parteipolitischen Ansinnen zu widersprechen. Leider gibt es Karrieristen, die diesen Weg gehen und damit abhängig sind und eine "Bringschuld" zu erbringen haben. Das muss sich aber ein Sektionschef oder Ministerialrat bewusst sein, wenn er sich um eine hohe Funktion bewirbt. Dann darf er später jedoch nicht jammern, wenn seitens der Politik verbotene Anliegen und Wünsche an ihn herangetragen werden und er sich nicht wehren kann. Ein korrekter, loyaler und den Gesetzen verpflichteter Staatsdiener braucht sich aber auch vor einem Politiker nicht fürchten. Wenn ja, ist er fehl am Platz.



Jakob Lausegger, 4910 Ried im Innkreis