Ein begrüntes Heizkraftwerk ist eine tolle Idee

Natürlich ist die Idee von Frau Berthold, den Dom zu begrünen, eine Schnapsidee. Nachdem ich in Österreich nicht wählen kann/darf, ist auch meine negative Einstellung zur FPÖ nicht relevant, aber dass das Heizkraftwerk zu begrünen eine tolle Idee ist, muss man den Herrschaften schon lassen! Als ich vor vielen Jahren das erste Mal an der Salzach entlang radelte, hat mich der Anblick dieses Prachtbauwerks fast aus dem Sattel katapultiert. Es ist an Hässlichkeit nicht zu überbieten und wirklich ein architektonischer Schandfleck für die Stadt. Dass begrünte Fassaden für die Umwelt gut sind, steht außer Frage, dass aber Häuser mit verputzten Fassaden und vielen Fenstern sowie die Dächer darunter leiden können, ist auch eine Tatsache. Der graue Kasten aber hat eine fensterlose Betonfassade - ideal zur Begrünung geeignet.





Elisabeth Geißler, 5020 Salzburg