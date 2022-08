Ein Beispiel an Sanna Marin nehmen!

Als langjähriger Finnland-Kenner und -Liebhaber nervt mich die Berichterstattung über Sanna Marin ungeheuer und lässt mich zu den Tasten greifen: In sämtlichen Medien wird über einen "ausgelassenen" Abend berichtet. Ich verstehe gut, dass die österreichische "Grantlergesellschaft" wenig Verständnis dafür aufbringt. Warum soll denn auch ein Präsidentin nicht einmal feiern, trinken und tanzen und einfach lustig und ausgelassen sein dürfen?

Zunächst sollte auch der Name richtig ausgesprochen werden, um Kompetenz zu zeigen. Bei dem Namen Marin wird das a betont, nicht das i!

In Finnland, wo auch der Tango zu Hause ist, wird immer Wange an Wange getanzt … "Poski valssi", auch wenn man den Partner oder die Partnerin vorher nie gesehen hat. Das zum Verführerischen!

Es dürfte bekannt sein, dass Finnland in den letzten fünf Jahren bei der Wahl zum "glücklichsten Land" immer an erster Stelle war! Das hat halt seinen Grund.

Ich wünsche Sanna Marin noch recht viele derart lustige Abende, in Finnland, wo im Augenblick sowieso große Sorgen zuhause sind (Nato, der russische Bär als Nachbar, etc.)

Wir, samt unseren Politikerinnen und Politikern, sollten uns ein Beispiel daran nehmen. In diesem Sinne "Wohlan zum nächsten Fest"!





Wolfgang R. Rößner, 5722 Niedernsill