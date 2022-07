Ein Beispiel für "Greenwashing"

Von Anfang an verfolge ich die PR- und Medienbeiträge rund um das geplante Werk 3 der Fa. Schlotterer in Adnet. Aktuell heißt es, der Sonnenschutzhersteller plane ein CO2-neutrales Werk. Unweigerlich taucht das Wort "Greenwashing" in meinem Kopf auf.

Informiert man sich, was geplant ist, und kennt man die Gegebenheiten vor Ort, kann das - in meiner Betrachtung - nie und nimmer eine CO2-neutrale Baumaßnahme werden.

Um das zukünftige Baufeld (aktuell landwirtschaftliche Böden bester Kategorie) überhaupt zu erreichen, muss ein bislang als Erosionsschutz dienender gesunder Mischwald gerodet werden, damit in weiterer Folge eine Geländekante bzw. ein Hang abgeböscht und die aufwendige Zufahrtsstraße errichtet werden kann. Als Laie kann man kaum ermessen, wie viele Lkw-Fahrten notwendig sein werden, um den immensen Aushub für all diese Maßnahmen abzutransportieren. Ist das Werk dann einmal errichtet, wird es zu einer massiven Ausweitung des ohnehin schon starken Verkehrs auf der Wiestal-Landesstraße kommen. Da Adnet nur über ein schwaches öffentliches Verkehrsnetz verfügt, werden die angekündigten 750 neuen Mitarbeiter/-innen mit dem eigenen Pkw an- und heimreisen. Hinzu kommt der Schwerverkehr für die An- und Ablieferungen der Materialien und Waren, da ein Bahnanschluss fehlt.

Was neben der massiven Bodenversiegelung an all dem grün sein soll, verstehe ich nicht. Vielleicht sollte ich mich einem Brainwashing unterziehen, um dieses Vorhaben mit dem Wissen von heute nicht als überholt, kurzsichtig und gefährdend zu betrachten.



Barbara Ortner, 5421 Adnet