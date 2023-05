Zum Artikel über die Hilfe für Roman Aichinger (SN-Lokalteil vom 15. Mai 2023): Nach einem tragischen Unfall sitzt Roman Aichinger im Rollstuhl. Dipl.-Ing. Hans Peter Enzesberger von der HTL Salzburg startet ein beispielgebendes Sozialprojekt, unterstützt von Schülern und Lehrern.

Roman wird geholfen, Eltern werden unterstützt und Schüler lernen neben Theorie die so wichtige Praxis, gekoppelt mit Menschlichkeit. Gerade in einer so schwierigen Zeit erfreut es wirklich, von solch einem vorbildlichen Beispiel zu lesen.

Roman, es gibt Menschen, die gerne für dich anpacken!



Manfred Wagner, 5204 Straßwalchen