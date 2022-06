Ein bemerkenswerter Sinneswandel

Die Bürgerbefragung zur Erweiterung der Mönchsberggarage hat eine hohe Bürgerbeteiligung und eine deutliche Ablehnung des Projekts gebracht, das damit erledigt sein dürfte. Bemerkenswert sind allerdings einige Reaktionen auf das Ergebnis.

Die Stadträtin der Bürgerliste im Gemeinderat, Martina Berthold, und ihr Parteifreund Lukas Bernitz begrüßen das Ergebnis und betonen, dass es wichtig sei, die Bürger bei solchen Entscheidungen einzubinden und mitentscheiden zu lassen.

Vor einiger Zeit stand ein Bauvorhaben auf dem Rehrl-Platz zur Entscheidung, gegen das sich nach Bekanntwerden der Pläne, der Baumasse und der Fassadengestaltung etwa so viele Mitbürger wie bei der letzten Befragung ausgesprochen haben, weil eine Anpassung an die Altstadtgestaltung nicht zu erkennen war. Das hat die Bürgerliste, die nun so sehr die Mitbestimmung betont, nicht daran gehindert, diesem Unsinn zuzustimmen.

Daran sollte man denken, wenn durch Jahrzehnte, anders als ein ausgehöhlter Berg, dieses bauliche Monstrum die Südeinfahrt der Altstadt "verziert".



Dr. Walter Grafinger, 5020 Salzburg