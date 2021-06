Ein beschämendes Zustandsbild

Mit dem Leitartikel "Fast Mafiamethoden" gegen den Rechtstaat (SN v. 4. 6.) spricht Andreas Koller dieses beschämende Zustandsbild an, in das der normale Bürger keinen Einblick hat und wo das viel gepriesene Phänomen der modernen Informatik für die handelnden Personen zum Fluch wird. Das Anrecht jedes einzelnen auf die Wahrung seiner Würde muss trotz allem oberste Priorität haben. Nur bei dem Machtstreben der Parteien, gibt es diese Wahrung der Würde nicht, wie wäre es sonst möglich, das private Angelegenheiten zur Schlammschlacht werden.

Bei allem muss uns klar sein, egal ob Korruption - Intervention, beginnt nicht erst dort, wo jemand gegen das Strafrecht verstößt. Sie beginnt dort, wo jemand die eigene Stellung, Macht oder Insider-Wissen missbraucht. Der Übergang von einer Gefälligkeit bis hin zum Betrug scheint fließend zu sein. Politiker, die mit diesen Mängeln behaftet sind, haben an den Schaltstellen des Staates nichts verloren.



Helmut Auer, 5071 Wals