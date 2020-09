Ein besonderes Fest in Corona-Zeit

Am letzten Sonntag, dem 27. September, fand - unter speziellen Bedingungen - unser Erntedankfest in Niederalm statt. Normalerweise darf ich dieses Fest als Marketenderin der Trachtenmusikkapelle Anif begleiten, aufgrund der derzeitigen Lage war das heuer leider nicht möglich. Wir feierten dieses Fest in einem kleineren Rahmen als sonst, jedoch bei Sonnenschein und klarem Blick auf den angeschneiten Untersberg. Ich empfand es als sehr vertraut und genoss die positive Stimmung.

Ich möchte mich bei all jenen bedanken, die es möglich machen, in dieser herausfordernden Zeit Feste wie unser besonderes Erntedank samt den nötigen Vorkehrungen und damit verbundenen organisatorischen Aufwand, zu gestalten und uns somit ein Stück Normalität, Alltag und Vertrauen schenken.



Julia Lugstein, 5081 Anif-Niederalm