Ein Blick über den Tellerrand

Egal wohin man in Europa blickt, man hat die Trends dort längst erkannt. Italien: Große touristische Metropolen kappten Diagonal-Verbindungen durch sehenswerte Zentren bereits vor Jahrzehnten: egal ob Florenz, Bologna, Piacenza, Treviso, Bozen oder Udine etc.

Frankreich: Avignon, Nizza etc. bauten aufgelassene Straßenbahnen neu oder aus. Zürich: ebenfalls Park- und Halteverbote in allen Bus- und Schienenstraßen. "Sogar Banker & Finanzberater fahren jetzt Tram" - so eine Zürcher Tageszeitung. Ganz zu schweigen von Paris: Verkehr und Klimaschutz gemeinsam umgesetzt: Seit 2017 ausschließlich abgasarme Kfz zulässig, Taxi nur Hybrid bzw. Elektro, neuerdings nur Tempo 30 im Stadtgebiet. Seither Parkplätze, wo immer man sucht. Solang man in Salzburg durchs Neutor darf (meine Schätzung: neun von zehn fahren über Rudolfskai oder Staatsbrücke weiter) und planerische Missgeburten wie U-Bahn zum Mirabellplatz, neuer Kreisverkehr am Rotkreuz-Parkplatz und Absichtserklärungen, die Mönchsberggarage auszubauen, anstatt von Norden/Osten neue Parkplätze bzw. Garagen in Angriff zu nehmen, geschehen, wird sich an der blamablen Situation nichts ändern!

Die "individuelle Freiheit der Autofahrer" lässt sich am besten garantieren, wenn bereits an der Stadtgrenze signalisiert wird, dass die Garagen voll und ein Shuttle, von wo immer, den Weg ins Zentrum erleichtert!

Unser aller Klima könnte davon Bestens profitieren.



Prof. Michael Reinartz, D-83435 Bad Reichenhall