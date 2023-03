Ein böser Brief geht an ...

Herr Resch, ich nehme Sie beim Wort (SN, 25. 3.) und schreibe einen bösen Brief, aber an wen? An den OeMAG Fördercall zum Beispiel (wer immer das ist), zuständig für die Vergabe und Förderungen für PV-Anlagen. Natürlich bin ich auch letzten Donnerstag wieder um 17.00 Uhr vor dem Computer gesessen, um als schnellster Windhund durch die Ziellinie zu gehen und meinen Preis abzuholen. Ich war auch schneller als mein Nachbar, mit dem ich mir mittlerweile ein kleines Privatrennen liefere - um drei Sekunden - und wehe er bekommt die Förderung noch vor mir!

Lieber Herr OeMAG (ich nehme an, Sie sind männlich), es geht um Nachhaltigkeit, um erneuerbare Energie, um Unabhängigkeit, und Sie organisieren eine Lotterie.

Wie lange veranstalten Sie noch Ihre Windhunde-Rennen (Tierschutz!), anstatt nach sozialen und gerechten Gesichtspunkten eine Förderung zu vergeben? Vor wem fürchten Sie sich und wer sind Sie überhaupt oder sind Sie vielleicht ein Roboter, mit dem man gar nicht kommunizieren kann? Bitte antworten Sie mir und schicken Sie mir kein Noreply-E-Mail mehr? Und was ich vergessen habe, gibt es in der Politik irgendjemand, der sich um Sie kümmern könnte?

Markus Kraxberger, 4143 Neustift