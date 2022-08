Ein Boot in dem wir alle sitzen!

Zunächst großes Lob an Inge Baldinger zu dem Leitartikel "Das soziale Boot, in dem wir alle sitzen"(20. August), wo sie die Problematik der sozialen Gerechtigkeit Partei neutral anspricht. Die Grundfeste für diese soziale Gerechtigkeit wurde mit dem ASVG 1956 und in weiterer Folge dem GSVG und BSVG geschaffen, wobei die damalige Wirtschaftsordnung und Lebenserwartung, den Gesetzesrahmen geprägt haben. Aus dieser Sicht waren daher auch immer wieder Anpassungen in Form der nachvollziehbaren Novellen notwendig, wobei diese lange Zeit sozialpolitisch verantwortlich und nicht populistisch getragen wurden. Aus dieser Sicht ist auch der jährliche Anpassungsfaktor zur Abgeltung von wirtschaftlicher Mehrbelastung geschaffen worden, der sich im Lauf der Zeit zum Zankapfel ob der parteitaktischen Demenz entwickelt hat. Soziale Gerechtigkeit ist ein existenzieller Wert nicht nur jetzt, er sichert auch das friedliche Miteinander unserer Nachfahren. Ja wir sitzen alle in einem Boot, jetzt und in der Zukunft unsere Enkel und Urenkel.





Helmut Auer, 5071 Wals