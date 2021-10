Ein Brief von Trude Vrabel aus Amerika

Dieser Brief von mir an die Salzburger Leser kommt aus Amerika. Ich bin Trude Vrabel, geb. Breitfuß, 1926 in Zell am See geboren, ab 1931 in der Stadt Salzburg wohnhaft bis 1951. In diesem Jahr heiratete ich Ernst Vrabel, Hochzeit war in der Stiftskirche St. Peter, dem ich nach Amerika folgte.

Mit diesem Brief sende ich liebe Grüße an alle, die sich noch an mich erinnern, besonders die ich als Kindergärtnerin in meiner Obhut hatte. Nachdem ich mein Studium im Kindergartenseminar in Glasenbach erfolgreich beendet hatte, begann ich meine erste Stellung als Kindergarten- und Hortleiterin in Liefering. Das war noch während des Kriegs 1944. Nach dem Krieg leitete ich den Kindergarten in Maxglan von 1948 bis 1950. Mein Wunsch: Über E-Mail Nachricht von Euch zu bekommen: vrabelg@hotmail.com

Gertrude Vrabel, Ithaca, N. Y.