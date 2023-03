Ein Bürgermeister verwaltet den Stillstand

2024 wird auch in der Stadt gewählt und bei immer mehr Bürgern ist die Hoffnung groß, dass sich endlich etwas bewegt in der Stadt. Der amtierende Bürgermeister verwaltet seit seiner Wahl lediglich den Stillstand. Es gibt kein Projekt, kein Thema, für das er zu brennen scheint. Im Gegenteil, er wirkt müde und genervt von neuen Initiativen und Ideen. Nein hieß es jüngst aus seinem Büro zu Stadionplänen, Ankauf von Grundstücksreserven, Messebahn oder der Erhöhung des Klimabudgets. Er irritiert mit seinem Umgang bei Themen wie Straßenumbenennung und Öffis. Auch das Land bremst er aus, wenn es um Radwegbauten nach Wals oder Freilassing geht oder P&R-Plätze. Für was er steht, bleibt im Dunkeln, auch warum er trotz blendender finanzieller Lage weiter eisern spart, während städtische Wohnungen, Schulen und der Obus unter einem Investitionsstau leiden. Es fehlt ihm offenbar die Vision für Salzburg.



Alexander Kozian, 5020 Salzburg