Ein Bundesland ohne Leadership

Ist es Zeit für den Rücktritt des Salzburger Regierungschefs? Wenn man ein halbes Jahr praktisch nix tut und nur zuschaut, wie sich alles von selbst entwickelt, wenn man nicht in der Lage ist, eine Impfinformation und -kampagne durchzuführen, wenn man die Infos auch aus der Salzburger Medizin und Wissenschaft ignoriert, wenn man mitverantwortlich ist, dass es zu Reisewarnungen nach Salzburg kommen wird, wenn man es provoziert, dass die Wintersaison vielleicht ausfällt, wie soll man das einschätzen? Ist das nur die Angst vor einer bestimmten Wählergruppe, ist das die Unterwerfung unter die Message Control des türkisen Parteichefs aus Wien, die ja bisher gleich unterwegs war, oder will man in Salzburg ein Experiment durchführen, wieviele Ansteckungen und Tote gibt es, wenn sich möglichst wenige impfen lassen? Dann soll man dies bitte offen sagen!

Ein Land ohne Leadership öffnet Türen für alles, u. a. für unglaubliche Ängste und für abstruse Ideen.





Erich Pürstl, 5020 Salzburg