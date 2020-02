Ein Bus pro Stunde am Abend

Am Samstag, 22. 2. 2020 um rund 19.00 Uhr, wollte ich - nach Rückkehr von einer langen Busreise - vom Bahnhof Hallein mit dem Bus nach Rif, also Richtung Salzburg. Zu meinem Erstaunen, eher Entsetzen sah ich, dass nur jede Stunde ein Bus fährt. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen: pro Stunde eine Busverbindung. Wenn ich den um 19.00 Uhr nicht erwischt hätte, wäre wohl ein Taxi die Alternative gewesen. Dazu ist jeder Kommentar überflüssig. Solange es solche schlechten Verbindungen gibt, wird wohl niemand ernsthaft und langfristig auf Öffis umsteigen. Gerade am Samstag Abend wäre es - besonders auch für Jugendliche, die in die Stadt möchten - doch interessant, einen guten Fahrplan anzubieten, damit das Auto zu Hause bleiben kann.



Ingrid Winkler, 5400 Hallein-Rif