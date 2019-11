Ein Dank an das LKH Salzburg

Als große Gegnerin eines Smart Meter (Zwangs)- Einbau möchte ich folgendes festhalten: Der Netzbetreiber verspricht uns ausschließlich Vorteile: Der intelligente Stromzähler unterstütze Automatisierungsvorgänge in Gebäuden, sollte beim Stromsparen helfen, ermögliche uns genaue Abrechnungen und könne im Falle eines Wohnungswechsels schneller ein und ausgeschaltet werden. (von der Ferne!) "Wir müssen fit sein" für die Energiewende, so schmackhaft werden dem Ahnungslosen die Non plus ultras serviert. Nicht werden jedoch kritiche Gesichtspunkte erwähnt: Die Tatsache, dass die EU ursprünglich 80 Prozent der Verbraucher mit intelligenten Messsystemen ausstatten wollte ging dem Österreichischen Wirtschaftsministerium nicht weit genug und man machte 95 Prozent daraus. Ein Schelm, der Böses denkt? Da es sich bei jeder Smartmeter Variante um einen Computer mit fernauslesbarer(!) Schnittstelle handelt, lässt viele Fragen offen. Dass man ausserdem gute, altbewährte und funktionierende analoge Messzähler in die Tonne wirft ist ökologischer Wahnsin.( Elektroschrott - Klimawandel!). Noch schlimmer ist jedoch die Tatsache, dass die heftige Kritik der Österreichischen Ärztekammer (Gesundheitsrisiken durch Elektromagnetische Felder und Strahlung) nicht mit einem Wort erwähnt wird.





Daniela Pichler, 5324 Hintersee