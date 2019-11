Ein Dank an das LKH Salzburg

Herzlichen Dank an das LKH Salzburg, Radiologie und Chirurgie West. Ich war am 6. und 7. Novembe 2019 zur Behandlung in der Ambulanz der Chirurgie West. Dort wurde ich auf das genaueste untersucht. Da die Ambulanz nicht weiter wusste, wurde ich zur Radiologie überwiesen. Dort wurde ein sehr genauer Ultraschall meiner Gallenblase durchgeführt. Dort wurde mir von dem freundlichen Arzt mitgeteilt, dass meine Gallenblase sehr dick sei und auch Gallensteine habe. Am 7. November 2019 wurde ich in der Ambulanz nochmals untersucht - man teilte mir mit, dass ich um eine OP nicht herum käme. Am 8. November 2019 wurde ich dann auf der Station aufgenommen. Ich möchte mich auf diesem Wege beim gesamten Team der Radiologie, Chirurgie West Ambulanz, beim gesamten OP-Team und bei der Station A auf das allerherzlichste für die Fürsorge und Pflege bedanken. Ich möchte zum Schluss anderen Menschen mitteilen, dass unsere Universitätsklinik sehr gut ist. Ärzte und Schwestern bemühen sich um jeden Patienten.





Ariane Klampferer, 5165 Berndorf