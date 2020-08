Ein Dank an die Gefässchirurgie im LKH Salzburg

Es ist mir ein Bedürfnis mich bei allen Ärzten, im besonderen

beim Leitenden Oberarzt Dr.Klaus Linni, der Oberärztin Dr. Akhavan, Oberarzt Dr. Guggenbichler, Oberarzt Dr.Koter und Dr. Rosenlechner, Dr. Moussalli, Dr. Ahmic sowie bei allen Schwestern der Station 3C und beim gesamten Personal der Intensivstation bedanken.

Ich bin am 27. 10. 2019 mit der Rettung ins LKH in die Notaufnahme eingeliefert worden und mein Leben hing an einem seidenen Faden.

Nur durch die umsichtige und kompetente Arbeit des gesamten Teams der Abteilung konnte mein Leben gerettet werden. Was folgte war ein

fast sieben monatiger Krankenhausaufenthalt bei dem es immer wieder sehr

schlecht um mich stand und die Ärzte nicht mehr viel Hoffnung hatten.

Durch den unermüdlichen Einsatz der Ärzte und aller Beteiligten sowie weiterer Operationen ist es gelungen, mich am Leben zu halten.

Am 13. Mai konnte ich das LKH verlassen und es geht mir von Tag zu Tag besser.

Also nochmals vielen, vielen Dank von mir und meiner Familie.







Franz Simelbauer, 5023 Salzburg