Ein Dank an die hilfsbereite Karin

Ich bin sicher nicht die Einzige, die ab und zu ihren Ärgernissen in einem Leserbrief Ausdruck verleiht und diesen verwirft, sobald sie von der Seele geschrieben sind.

Aber heute schicke ich ihn ab, denn es ist mir etwas wirklich Schönes widerfahren: Es war 18.55 Uhr, ich wollte an der Kasse eines Lebensmittelgeschäfts per Handy bezahlen. Doch die Kassierin teilte mir mit, dass der Bankomat nicht funktioniere und ich nur bar zahlen könne. Rat- und bargeldlos verhandelte ich mit ihr -

ich erwartete noch Gäste und brauchte diese Einkäufe. Plötzlich gesellte sich eine mir gänzlich unbekannte, freundlich lächelnde Frau zu mir: "Soll ich Sie auslösen?" Ehe ich reagieren konnte, waren die 45 Euro bezahlt!

Auf die verdutzte Frage, wie und wann ich ihr das Geld denn zurückgeben könne, meinte sie, sie glaube grundsätzlich an das Gute in den Menschen und habe volles Vertrauen, dass ich es ihr bald vorbeibringen würde: "Ich bin die Karin und arbeite in der Metzgerei Brandauer in Elsbethen."

Also, liebe Karin - wenn dieser Leserbrief veröffentlicht wird, habe ich Ihnen das Geld mit Sicherheit schon zurückgebracht. Aber ich möchte mich vor Publikum für Ihre unerwartete und großzügige Geste bedanken und dafür, dass Sie - sicher nicht nur mir gegenüber - ein so hilfsbereiter und aufmerksamer Mitmensch sind. Ich freue mich unglaublich über die Begegnung mit Ihnen, mit der Sie mir viel mehr geschenkt haben als Ihre spontane Hilfe. Danke!



Eva-M. Schwaighofer, 5026 Salzburg