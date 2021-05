Ein Dank an die SN

Zum Leitartikel (SN v. 19. 5.): "Wir lassen uns die Freude nicht verderben".

Dieser Text vermittelt Erleichterung, Zuversicht und Freude. Etwas, was wir alle gut brauchen können. Ich bin zwar schon sehr lange SN-Abonnentin, aber besonders im dritten Lockdown habe ich die SN besonders schätzen gelernt und freue mich jeden Tag auf sie. Bei der Berichterstattung geht es nie um Sensation, sondern um Durchblick und "auf den Punkt bringen", aber auch um Sorge für die Zukunft unseres Landes. Auch der Humor, ein ganz wichtiges Entspannungsmittel in Zeiten wie diesen, kommt nicht zu kurz. Thomas Wizanys Karikaturen und Alexander Purgers Kolumnen und Glossen bereiten viel Spaß und Freude und zeigen unsere Realität aus einer anderen Perspektive. Auch die Beiträge von Peter Gnaiger, Bernhard Flieher lese ich gerne und besonders schätze ich die Vielfältigkeit der Wochenendbeilage. Aus der Gestaltung der Zeitung ist eine engagierte und konstruktive Zusammenarbeit aller Mitarbeiter ersichtlich, was man sich wenigstens in Ansätzen von unserer Politik wünschen würde.





Sieglinde Geringer, 5020 Salzburg