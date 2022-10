Ich sag so gerne danke. Diesmal ganz herzlich an die fleißigen Arbeiter der Straßenreinigung! Am Samstag, 22. Oktober, besonders an die Heinzelmännchen, die schon sehr früh den Radweg zwischen Nonntaler Brücke und Staatsbrücke von den vielen Blättern der Platanen befreien.

Diese Engstelle erfordert immer besondere Aufmerksamkeit, meistens durch viel zu schnelle und rücksichtslose Radler, umso erfreulicher ist es, wenn die Fahrbahn sicher ist. Daher danke!



Stefanie Hiessmayr, 5026 Salzburg