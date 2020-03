Ein Danke an die Nahversorger

Wir bewundern und verehren alle, die in diesen schweren Zeiten für die Menschen ihren Dienst tun und sich selbst der Gefahr aussetzen.

"Hoch klingt das Lied vom braven Mann/Frau . . ." Was wir aber in allen Berichten vermissen, dass es im Handel nicht nur Supermärkte gibt, sondern zum Glück mancherorts auch noch den klassischen Nahversorger. Auch er ist es, der sich für uns alle opfert, womöglich auch noch Hauszustellung macht, an den Sorgen der Menschen Anteil nimmt und hilft, wo er nur kann. Sein Gewinn ist in Zahlen ausgedrückt mäßig. Wir hoffen, dass gerade er oder sie in Zukunft mehr geschätzt wird und somit das Überleben gewährleistet ist.







Karl und Rosemarie Gassner, 5082 Grödig-Glanegg