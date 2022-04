Ein Dankeschön

Meine nun schon vierte Halswirbel-OP in kürzerer Folge bewahrte mich wieder einmal vor dem Schlimmsten. Mein ganz großer Dank geht an Herrn Dr. A. R. Al-Schameri und sein Team in der Christian-Doppler-Klinik. Auch möchte ich dem gesamten NCA-Stationspersonal danken, das stets immer auf das Allerfreundlichste pflegt und betreut. Bestimmt auch eine sehr schöne Erfahrung für viele andere Patienten, zumal diese ja beinahe wie am Fließbandmodus ständig kommen und gehen. Aufgrund meiner leider schon vielen notwendigen Aufenthalte meinte eine liebe Ärztin gar, ich starte hier wohl eine "Stationskarriere". Und das zudem auch noch ein sehr bekannter Salzburger Klarinettist als Mitpatient mit seiner mitgebrachten Klarinette einige seiner Stücke zum Besten gab, trug zum allgemeinen Heilungserfolg ganz gewiss auch recht gut bei. Mit Musik geht halt alles leichter, somit vielen Dank allen Mitwirkenden!





Kurt Leitner, 5303 Thalgau