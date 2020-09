Ein Dankeschön an die Bevölkerung

Als Verein der geprüften Salzburger Fremdenführer mit über hundert Mitgliedern möchten wir uns stellvertretend für alle Kollegen/-innen ganz herzlich bei Ihnen, der Salzburger Bevölkerung ebenso wie bei den Gästen aus den bayerischen

Grenzorten, bedanken, dass Sie diesen Sommer so zahlreich an unseren Führungen teilgenommen haben. Das bestätigt uns in unserer Arbeit und Berufung, unser schönes Salzburg den Besuchern aus nah und fern in Form von Geschichten und besonderen Themenführungen immer wieder aus neuen Blickwinkeln näherzubringen.

Das vielfältige Angebot wird es auch weiterhin für Sie geben - bleiben Sie uns gewogen und vor allem: "Bleiben Sie gesund!"

Brigitte Sebald für das Vorstandsteam des Salzburg Guide Service,, www.salzburg-guide.at