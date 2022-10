Ein Dankeschön dem Senecura-Team

Seit Monaten teile ich das Schicksal meiner Eltern, doch mehr jenes meines lieben Vaters, welcher schwerst erkrankt in Senecura Lehen wohnte. Am Ende aller in meiner Macht stehenden veranlassten Behandlungen an meinem Vater durch viele Ärzte stand fest, dass der Palliativlevel das Lebensende unseres lieben Vaters verdeutlichte. Mir wurde klar, dass es der neuen Senecura-Hausleitung und auch der neuen Senecura-Pflegedienstleiterin zu verdanken war, die allerbesten diplomierten Pflegerinnen aus verschiedenen Orten unseres Bundeslandes zu verständigen, um meinem lieben leidenden Vater auf professionelle Art und Weise eine Sterbebegleitung, die ein hohes Ausmaß an Dank und Anerkennung verdiente, zu ermöglichen.

Ein herzliches Dankeschön an den 3. und 4. Stock, wo diplomierte Pflegerinnen und Pfleger mit Herz und Ausdauer kranke Menschen rund um die Uhr betreuen, sowie freundliche Grüße an die Geschäftsleitung Senecura Wien. Vielen Dank auch an den Hausarzt.

Michaela Gruber, 5165 Berndorf