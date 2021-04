Ein David gegen Goliat-Kampf

"Unser Patient kann jede Minute sterben" ist eine dicke Schlagzeile in den SN (19.4.)! Hier bahnt sich eine menschliche Tragödie an, die so nicht kommen hätte müssen. Natürlich reden wir uns leicht, die wir in einer funktionierenden Demokratie leben, aber Russland ist da natürlich anders.

Alexej Nawalny, der bekannteste Oppositionelle gegen die Politik

Putins, wurde im letzten Jahr nach einem Giftanschlag nach Deutschland - gegen den Willen der dortigen Ärzte - ausgeflogen und ist in der Charité in Berlin wieder gesund gepflegt worden. Er hätte ohne große Probleme im Westen bleiben können und wäre in jedem

europäischen Land mit offenen Armen - ohne wirtschaftliche Probleme - aufgenommen worden!

Außer ihm selbst haben wahrscheinlich wenige Menschen verstanden, warum er nach Russland, dass ihn, wie man nun sieht, vernichten will, zurückkehrt. Er will wahrscheinlich seine Mission weiterführen und dabei ist es ein Kampf David gegen Goliat, den er nie wird gewinnen können und möglicherweise, schlimmsten Falls, mit dem Leben bezahlt. Als Märtyrer - cui bono?





Josef Blank, 5061 Elsbethen