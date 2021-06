Ein Desaster

Frau Rendi-Wagners zentrales Problem war und ist ihre nachhaltige Unfähigkeit, ihren Führungsanspruch in der eigenen Partei geltend zu machen. Mit dieser akuten Schwäche war und ist nur die Fortsetzung der Totengräber- Dynamik ihres dilettierenden Vorgängers möglich! Gegen diese hausgemachte sukzessive Schwächung der Partei hilft weder die permanente wenn auch berechtigte Kritik an den moralisch verrotteten Türkisen noch die gespielte Enttäuschung über die vermeintliche Mutlosigkeit der Grünen. Die Flucht nach vorne mit der Absage einer Koalition mit dem System Kurz nach der nächsten NR-Wahl ist an Lächerlichkeit kaum zu überbieten. Vielmehr wird sich für die SPÖ die Existenzfrage stellen, weil die "Parteistrategen" seit Jahren sträflich verabsäumen, sich mit den tiefen parteiinternen Brüchen auseinanderzusetzen.





Michael Czerny, 2392 Sulz