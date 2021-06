Ein effektives Warnsystem für die Zukunft erstellen

Zum Chemie-Unfall in Hallein: "Feuerwehr wurde umgehend informiert" (SN vom 7.Juni 2021, S 20):

Es bringt wenig, nachzurechnen, wer jeweils wie viele Minuten für die Weitergabe des Alarms gebraucht hat. Wichtig ist nur, dass es nach dem Chemie-Unfall viel zu lange gedauert hat, bis die Anwohner gewarnt wurden. Um dreiviertel sechs Uhr war der Unfall, um 6.30 Uhr fuhr die Feuerwehr mit einem Lautsprecherwagen durch die angrenzenden Straßen. Das Folgetonhorn konnte gehört werden. Um die Lautsprecherdurchsage verstehen zu können, musste das Fenster geöffnet werden, um zu hören, dass man Fenster und Türen umgehend zu schließen hätte. Ein etwas unglücklicher Vorgang, der bei entsprechender Wetterlage gefährliche Folgen hätte haben können.

Wie in solchen Fällen vorgesehen schaltete ich das Radio ein, um zu erfahren, was weiterhin zu tun sei. Aber da war nichts. Erst in den Nachrichten um 7.30 Uhr gab es einen Hinweis auf einen Chemie-Unfall und dass nasse Tücher bereit gehalten werden sollen. Kein Hinweis auf weitere Gefahren oder eine Entwarnung. Erst viel später kam ein Mann der Feuerwehr Hallein vorbei, um entsprechende Messungen in Garten, Haus und Keller zu machen und dann Entwarnung zu geben.

Es gilt also, für die Zukunft ein schnelles, effektives Warnsystem zu erstellen. Am einfachsten wäre, mit der Hauptsirene im Werk durch auf- und abschwellenden Ton akuten Alarm zu geben. Für die umgebenden Bewohner hieße das: ins Haus gehen, Fenster und Türen schließen! Auch wenn dies vielleicht einmal nicht notwendig ist. Aber Vorbeugen ist besser!

Bei Südwind ist auch in der Stadt Hallein mit der Sirene akuter Alarm zu geben, egal ob die Stadt dies offiziell darf oder nicht bzw. die BH weiß, ob sie zuständig ist oder nicht.





Horst Moosleitner, 5400 Hallein