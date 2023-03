Ein Ende für Österreichs Strom-Importe

Das exorbitante Ausmaß der österreichischen Strom-Importe (über drei Milliarden Euro in einem Jahr für Kohle-Strom, Atom-Strom, Gas-Strom) kann man bestenfalls als "Raubbau" am Staat und am Klima bezeichnen. Trotz jahrelanger Ankündigungen steigt die Treibhausgas-Konzentration weiter.

Es muss intensiv und schnell ein wirksames Konzept umgesetzt werden, um eine Eigenversorgung mit grünem Strom sicherzustellen.

Dazu gehören zumindest rasch straffe Gesetze und Verordnungen, Errichtung einer adaptierten Netz-Infrastruktur, Herstellung von Elektrolyseuren (Puffer zur Wasserstoff-Technologie !), Groß-Batterie-Speicher, die in der Welt bereits existieren (link), Aufstockung der Kapazitäten von Solar-Anlagen und Wind-Turbinen und unwidersprochene Windräder im Westen Österreichs (Staatsräson).

Die drei Milliarden Euro Strom-Kaufpreis gehören verdoppelt und zweckgebunden und zeitgerecht verwendet. Österreich muss erwarten können, dass jeder seine Pflicht tut.





Univ.Prof. Dr. Wolfram Haider, MedUniWien