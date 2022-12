Ein etwas anderer Weihnachtswunsch

Am 1. Dezember fand ein von der privaten Volksschule der Franziskanerinnen in der Schwarzstraße organisierter besinnlicher Advent-Weg statt. Es ging um das Thema Weihnachten, dass wir unsere Herzen öffnen und Liebe schenken sollen. In drei verschiedenen Kirchen wurde gemeinsam gesungen und die Schulgemeinschaft herzlich empfangen.

Als ich meinen Sohn am Abend zu Bett brachte meinte er: "Papa, wenn ich mir vom Christkind auch andere Sachen wünschen kann, also nicht nur Geschenke, dann wünsch ich mir, dass meine Schule bleibt, für mich und für alle Kinder. Ich glaube das Christkind kann das, bisher hat es mich noch nie enttäuscht." Voller Hoffnung ist er eingeschlafen. Ich hoffe, das Christkind liest diese Zeilen.







Manuel Kainer, 5020 Salzburg