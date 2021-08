Ein falsches Signal für den Radverkehr

Bürgermeister Preuner plant, die Stelle der Radwegkoordination abzuschaffen. Wie wenig der Bürgermeister diese Stelle wertschätzt, zeigt sich allein an der falschen Bezeichnung, die im Amtsbericht der Stadt steht.

Tatsächlich handelt es sich um die RadVERKEHRSkoordination - in den letzten 30 Jahren geleitet von Peter Weiss, bis 2019 praktisch im Alleingang -, die abteilungsübergreifende Koordinierungsstelle in allen Belangen des Radverkehrs.

Ein "One-Stop-Shop", lange bevor es diesen Begriff in der öffentlichen Verwaltung gab und dessen Aufgabe heute wichtiger ist denn je: In einer Stadt, die sich selbst als "Radlerhauptstadt" bezeichnet, und in einer Zeit, wo immer mehr Leute aufs Fahrrad umsteigen, ist die Abschaffung ein falsches Signal. Dass gerade trotz dieser Funktion bei Bauprojekten (zum Beispiel Eichstraßenbrücke, Perron, Riedenburg …) immer wieder auf die Radfahrenden "vergessen" wird, zeigt deren Notwendigkeit.

Planung und Bau von Radverkehrsinfrastruktur ist immer ressortübergreifend, woraus

sich die Bedeutung dieser Koordinationsstelle ergibt. Deshalb kann auch die von Herrn Preuner angekündigte zusätzliche Beamtenstelle im Planungsressort von Frau Unterkofler kein Ersatz dafür sein.

Wenn wirklich eine raschere Umsetzung von (Bau-)Projekten gewünscht wäre, wie der Bürgermeister in den Medien verlautet, ist eine bessere personelle Ausstattung und Einbindung der Radverkehrskoordination der geeignetere Weg.

Diese Strukturreform fügt sich gut in die Agenda konservativer Parteien und ist nur ein Stöckchen von vielen, das die ÖVP dem Radverkehr und dem Ressourcenschutz in die Speichen wirft - sei es auf Bundes- oder Landesebene.

Für die Stadt Salzburg bedeutet der Verlust der Radverkehrskoordination eine nachhaltige Behinderung der in der "Radstrategie 2025+" festgelegten Ziele - allen voran das Ziel "Gelebte Radkultur in Politik und Verwaltung". Auftraggeberin der Radstrategie war übrigens Barbara Unterkofler (!), damals noch Neos-Stadträtin.



Dipl.-Ing. (FH) Bernhard Kreuzer,, Obmann Radlobby Salzburg