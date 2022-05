Ein Familienfest zum Muttertag im Kindergarten

Ich beziehe mich auf den Artikel "Debatte im Kindergarten über Basteleien zum Muttertag" (SN, 3. Mai 2022)

Ich finde ein gemeinsames Familienfest im Kindergarten anstelle eines separaten Mutter- und Vatertages sehr fortschrittlich und wünsche mir das auch für unseren Kindergarten. Familie ist nicht mehr klassisch Mutter, Vater, Kind. Was ist mit Kindern die gleichgeschlechtliche Eltern haben, oder wo ein Elternteil verstorben ist, kein Kontakt zu einem Elternteil besteht, Patchworkfamilien in allen Varianten etc?. Ein Familienfest ist doch eine wunderschöne Idee, die alle wichtigen Bezugspersonen inkludiert - und diese sind für jedes Kind anders.

Zuhause kann ja jeder Mutter- und Vatertag feiern wie er oder sie möchte, aber der Kindergarten kann nicht dafür verantwortlich gemacht werden, ob die Eltern ein Geschenk bekommen oder nicht.

Sarah Oberholzer, 5071 Wals