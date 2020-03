Ein Fotomuseum auf dem Mönchsberg

Dass sich Politiker gerne Baudenkmäler setzen, kennen wir aus Frankreich

(Grand Arche, Centre Pompidou etc.), aber auch aus dem Ceausescu-Rumänien.

Diese Leidenschaft hat nun auch in Salzburg ein Adorant der Lichtbildkunst

entdeckt und möchte sich in Form eines Fotomuseums am Mönchsberg

ein Denkmal setzen.

Die meiner Meinung nach nicht sehr kulturaffine Staatssäkretärin sagt

nein dazu und das hebt sie in meinem Ansehen ernorm.

Am Mönchsberg ist nämlich schon ein Museum und da sagte einmal

ein Kulturkenner dieser Stadt zu mir: "Wenn Sie einmal wirklich Ruhe vom Lärm

der Altstadt haben wollen, dann gehen dort hinauf - da sind Sie ganz alleine"!

Ausserdem gibt es bereits ein Fotomuseum in Salzburg, nämlich den Fotohof.

Also bitte keine weiteren Museen in Salzburg, wo man dann wieder ganz alleine ist.







Josef Blank, 5061 Elsbethen