Ein funktionierender Herdenschutz fehlt noch immer

Wenn man den Bericht von Andreas Tröscher gelesen hat, ist man nur noch entsetzt darüber, welche Ausmaße diese perfiden illegalen Tiertötungen angenommen haben. Heimtückisch ausgelegte vergiftete Naturschwämme vor Wolfshöhlen, illegale Abschüsse, viele vergiftete Greifvögel in Niederösterreich. Ist es primitives Konkurrenzdenken und Fressneid oder unbändiger Hass auf Beutegreifer und Greifvögel, der Menschen zu so ungeheueren grausamen Tiermorden antreibt. Unbegreiflich - das alles ist hinlänglich bekannt und trotzdem kann man anscheinend gegen so brutale Tiermörder nichts machen. Oder man will es nicht. Da sollten sich einige einmal Sorgen um den guten Ruf machen oder ist es so "ist der Ruf erst ruiniert lebt (quält) es sich ganz ungeniert". Hoffnung - vielleicht gibt es ja wirklich einmal das "Gericht der Tiere". Und - Landwirte tun sich zusammen um den Wolf wieder auszurotten - wie wär's, hier nicht weiter sinnlose Energie zu vergeuden, sondern die Kräfte zu bündeln und endlich einen funktionierenden Herdenschutz zu installieren.





Heidrun Plöchl

St. Martinerstr. 1

5582 St. Michael



