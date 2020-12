Als ich hörte, dass man sich freitesten muss, um in die Gastronomie gehen zu können, empfand und empfinde ich das als "Bevormundung" und es wäre ja dann die Schlussfolgerung, dass ich jede Woche, oder wie auch immer, zuerst ins Kongresshaus oder in die Messehalle pilgern muss, nur damit ich mit Menschen ins Gespräch kommen kann.

Nach einigem Nachdenken frage ich mich jedoch nun, warum hat man noch kein Gerät entwickelt, ähnlich meinem Diabetesmessgerät, das rasch und problemlos einen Wert anzeigt und somit ein gefahrloser Besuch von Kulturstätten und Gastronomie möglich wäre.

Für mich als Alleinstehenden ist es enorm wichtig, so lange ich noch aktiv sein kann, mit meinen 71 Jahren, unter Menschen sein zu können.

Gerne würde ich dafür Maskenpflicht an jedem Ort, Händewaschen und Abstand, sowie einem praktikablem Schnelltest vor Ort in Kauf nehmen.

Peter Damjanovic, 5026 Salzburg