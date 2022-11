Ein großartiger Abend im Samerstall

In der kleinen Gemeinde von Niedernsill konnten wir am vergangenen Samstag wieder einmal Größtes erleben! Gerlinde Allmayer hat zu einem Literaturcafé mit Kaffee und Kuchen in den Samerstall eingeladen.

Eine großartige Idee und ein nicht minder großartiger Abend wurde den zirka 60 Besuchern geboten.

"In memoriam Hermine Weixlbaumer-Zach", eine Lesung von Gerlinde Allmayer, Max Faistauer und Karl Müller samt musikalischer Begleitung. Ein berührender Abend!

Wer nicht dabei war, hat sehr, sehr viel versäumt. Gut dass man auch das Buch von Hermine Weixlbaumer-Zach "Wer deutet wohl die Zeichen" kaufen konnte. Lange Herbstabende stehen uns ja bevor!

Immer wieder überrascht das Angebot des Samerstalls. Ein herzliches Dankeschön an die Veranstalter auszusprechen ist mir ein dringendes Bedürfnis.

Gut gemacht, danke, Chapeau!



W. Rudi Rößner, 5722 Niedernsill