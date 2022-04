Ein großer Dank

"Die Welt lebt von den Menschen, die mehr tun als ihre Pflicht!" - Dieser Text trifft in jeder Hinsicht auf das Team vom Seniorenhaus St. Martin in Eugendorf zu. Unser Bruder hat dort die letzten sieben Jahre seines Lebens verbracht. Hier wurde er mit all seinen Stärken und Schwächen liebevoll angenommen. Er konnte sich hier mit seinen besonderen Begabungen einbringen, er durfte sich als Teil der Hausgemeinschaft fühlen. Trotz all seiner Beeinträchtigungen konnte er ein schönes und lebenswertes Leben führen, das Haus St. Martin ist für ihn zu einem Zuhause geworden. Die Betreuung ging weit über das "Normale" hinaus, vor allem in den zwei Jahren der Pandemie eine riesige Herausforderung für alle. Vor einigen Wochen ist unser Bruder in seinem neuen Zuhause friedlich eingeschlafen. Wir bedanken uns von ganzem Herzen beim gesamten Team vom Haus St. Martin, von der Pflegeleitung bis zum Praktikanten, vom Küchen- bis zum Reinigungsteam. Ein Extra-Dankeschön an Evelyn von der Verwaltung, die unserem Bruder bei der Verabschiedung seine Lieblingslieder gesungen hat. Schön, dass es Menschen wie euch gibt!

Familien Mayrhofer, Möslinger, Sommerauer und Liebenwein, 5102 Anthering