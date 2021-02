Ein großes Danke!

Bei herausfordernden ärztlichen Diagnosen ist - wie im Fall unserer Mutter im letzten Sommer - der Ausgang nicht mehr zu ändern. Jedoch Ärzte, die mit Empathie, Menschlichkeit und höchster Professionalität das Wie sehr positiv lenken, bilden jenes Fundament, das diesen schweren Weg erträglicher macht. Wir sind unendlich dankbar, von so tollen Teams begleitet worden zu sein: Barmherzigkeit Brüder Dr. Höfler & Team, SALK: Dr. Heise Notaufnahme Orthopädie/ Dr. Lichtenauer & Team 2. Medizin/ Dr. Lechner/ Team St Veit/ Team der Notaufnahme Innere Medizin/ Dr. Kos, Dr. Rass & Team Onkologie/ Dr. Faber & Team Palliativ. Das große Danke an diese Teams soll auch auf jeden Fall stellvertretend für all jene gelten, die ebenfalls mit gewaltigen persönlichen Einsatz Patienten begleiten.

Dies ist niemals ein Agieren im Rahmen eines 9 to 5 Jobs, sondern ein besonderes Mindset, das sehr kostbar für Patienten und Angehörige ist.





Angelika Zeller & Sibylle Zeller-Mollo, 5020 Salzburg