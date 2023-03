Ein großes Danke der Klinik Diakonissen

Am 20. 2. 2023 erblickte unsere Tochter Clara in der Klinik Diakonissen Salzburg das Licht der Welt. Acht Tage verbrachten wir im Familienzimmer auf Station 3. Wir waren wie in einer kleinen, eigenen Welt - trotz voller Station haben sich alle viel Zeit genommen. Es wurde uns äußerst liebevoll der Umgang mit einem Neugeborenen näher gebracht. Dafür möchten wir uns ganz herzlich bedanken - es ist unglaublich, was jede einzelne Kinderkrankenschwester täglich leistet und mit welcher Hingabe diese 12-Stunden-Dienste absolviert werden!

Unser besonderer Dank gilt den Schwestern Manuela Schneider, Sophie Chateau und Sophie Wimmer. Und ein großes Danke an meinen Gynäkologen, Herrn Dr. Gappmayer, ein wahrer "Glücksgriff", und dem Anästhesisten OA Dr. Leiner, der mir während des Eingriffs nicht nur medizinisch, sondern auch menschlich enorm zur Seite stand. Einen besseren Start konnten sich meine Tochter und ich nicht wünschen!



Katja Brauneis, 5020 Salzburg