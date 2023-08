Ein großes Dankeschön!

Es waren wirklich eine Menge Highlights dieses Jahr. Schon allein gestern die Krönungsmesse von Mozart und das Ave verum corpus. Zum Heulen schön. Dazu die grandiose Sopranistin Nikola Hillebrand. Dann Nathan der Weise. Mega beeindruckende Inszenierung.

Renée Fleming nach langer Pause mal wieder zu erleben war auch besonders. Dazu zum ersten Mal gemeinsam mit Evgeny Kissin. Ich fand auch den Figaro klasse (ich kenn Kušej recht gut, daher passt die Inszenierung zu dem, was ich von ihm erwartet habe) und den Jedermann (inklusive der dramatischen Wetterlage). Die bedrohlich wehende blaue Plane, die grandiose Frick als Gott und exorzistischer Teufel plus die Große Heesters als Mutter ... viele unvergessliche Momente. Ab Freitag geht's weiter mit dem Schackenborg Musikfest in Dänemark. Drei Tage Klassikkonzerte und Oper im Schlosspark.







Ingrid und Helmut Rosen-Trinks, Hamburg