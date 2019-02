Ein großes Dankeschön für Zahnbehandlung

Auf Anraten meines Zahnarztes war ich vor drei Wochen in der Uni-Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie der PMU (Landeskrankenhaus Salzburg). Nach bester Information und Beratung sowie eingehender Narkoseaufklärung wurden mir in Vollnarkose zwei Zähne mit Zystektomie und einer Wurzelspitzenresektion bei einem weiteren Zahn operativ entfernt. OA DDr. Rippel und sein Team haben diesen Eingriff in höchster Qualität vorgenommen. Ich wurde von Beginn der Narkose bis zum Aufwachraum freundlich und sicher betreut.

Für die Präzision und Feinfühligkeit der chirurgischen Arbeit und die gefühlvolle Betreuung durch die professionell agierenden Schwestern im anschließenden Heilungsprozess danke ich auch auf diesem Wege recht herzlich!

Mag. Felix Holzmannhofer, 5302 Henndorf am Wallersee