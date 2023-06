Ein Hallenbad für Schwimmkurse

Schon 13 Badetote, dabei hat die Badesaison noch gar nicht richtig begonnen. Laut Medien kann jeder zweite Achtjährige nicht schwimmen. Es fehlen Schwimmkurse für Kinder. Ein Schwimmlehrer erklärte mir, es fehlen die Möglichkeiten, nicht die Schwimmlehrerinnen und Schwimmlehrer. Wann wird endlich ein Hallenbad für den Flachgau gebaut, damit über den Winter die Kinder die Möglichkeit haben, bei einem Kurs richtig schwimmen zu lernen?

Im Flachgau haben wir Seen. Aber schwimmen lernen sollte man in einem Hallenbad unter der Leitung von ausgebildeten Lehrern. Auch in einem Freibad, wo man im klaren Wasser bis auf den Boden sieht, ist es sinnvoll, aber bitte nicht an einem See, wo die Sicht auf den Grund oft schlecht ist.

Ein Hallenbad ist von vornherein ein Defizit, aber wichtig für unsere Kinder und Schüler! Darüber müssen sich Verantwortliche und Politiker im Klaren sein. Der Vormittag sollte immer für die Schulen reserviert sein. Wenn sich mehrere Gemeinden einig sind, dürfte das kein Problem sein.



Manfred Wagner, 5204 Straßwalchen