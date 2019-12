Ein herzliches Dankeschön!

Mein Bruder Franz Wagner ist vor einigen Tagen im Seniorenwohnhaus Liefering, im Haus "Salzachsee", verstorben.

Ich möchte mich beim Personal des Hauses unter der Leitung von Frau DGKS Anita Salzmann von ganzem Herzen für die professionelle und liebevolle Betreuung meines Bruders bedanken. In einer Zeit, in der es leider anscheinend modern geworden ist, ständig Kritik am Pflegepersonal zu üben, ist es mir wichtig, diesem Berufsstand meine Hochachtung, Wertschätzung und meinen Dank für die nicht immer einfache Arbeit auszudrücken.

Bitte arbeiten Sie auch in Zukunft in dieser Qualität weiter, damit Sie den alten Menschen ein Leben in Würde bis zum Schluss ermöglichen können.

Trude Kohlberger, 5163 Mattsee