Viele in den "systemrelevanten" Berufen, aber auch Eltern, Kinder und Lehrerschaft sind in den letzten Wochen zu Recht vor den Vorhang geholt worden. Wir möchten auch jenen danken, ohne die z.B. unsere Krankenhäuser und Seniorenheime nicht auskommen würden: dem Reinigungspersonal, den Putztrupps und Hausmeistern. Viele von ihnen ausländischer Herkunft, Immigranten.

Ein herzliches Dankeschön Ihnen allen! Möge Ihre Wertschätzung in Zukunft auch finanziell und bei Wahlen sichtbar werden!





Doris und Günther Reinthaler, 5412 Puch