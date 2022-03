Ein herzliches Dankeschön an die Kinderklinik der SALK

Omikron. Für viele "mild", aber leider nicht für alle. Bei unserer Tochter (20 Monate, gesund und ohne jegliche Vorerkrankung) blieb es nicht bei einer leichten Erkältung, es ging so schnell. Sie musste mit einer schweren, lebensbedrohlichen Covid-19-Infektion auf die Kinderintensivstation. Dort hat ein wunderbares Team - Ärzte und Intensivpflege - rund um die Uhr über Tage gegen das Virus im Körper unserer Tochter gekämpft. Erfolgreich. Die anschließende medizinische Betreuung und Pflege auf der Kleinkind- und Säuglingsstation haben ihres dazu beigetragen, dass unsere Tochter diese schwere Krankheit hinter sich lassen konnte. Ein herzliches Dankeschön an das gesamte Ärzte- und Pflegeteam für ihren unermüdlichen Einsatz trotz der ständigen Mehrbelastung. Es ist für uns äußerst beeindruckend, dass hier so rasch mit den neuesten medizinischen Erkenntnissen (Stichwort Medikamenten-Therapie) und gleichzeitigem Einfühlungsvermögen den Eltern gegenüber gehandelt wird. Dankbarkeit und Respekt!



Iris Kovacs und Stefan Zwinger, 5061 Elsbethen